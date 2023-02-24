بعد الزلازل والهزات الارتدادية.. ما حقيقة تسونامي سوريا؟

تبع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلّف عشرات الآلاف من الضحايا في البلدين، هزات ارتدادية كثيرة، أو زلازل لاحقة أدخلت الرعب في النفوس، في الوقت الذي تسري فيه مخاوف جدية حالياً بين السوريين من حدوث موجة مدّ تسونامي في المناطق الساحلية المتضررة أصلاً من الزلزال الكارثي الذي لم يرحم البشر ولا الحجر.

وترك موضوع تسونامي الكثير من الأسئلة التي تبحث عن إجابات، حيث تبرز الحاجة فعلياً وبشكل علمي "بعيداً عن أحاديث الشارع اليومية" إلى معرفة ما هي التسونامي، وما حقيقة حدوثها في سوريا؟ وما علاقة التسونامي بالزلزال؟ وما شروط حدوث التسونامي؟ وماذا لو حدثت تسونامي؟ إلى ماذا ستؤدي؟ وكيف نتجنبها؟ ولاسيما مع ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط مؤخراً.

ويقدم الدكتور رائد أحمد، مدير المركز الوطني السوري للزلازل، لـ"إرم نيوز"، إجابات عن كافة تلك التساؤلات، مؤكداً أن المركز يراقب بشكل حثيث مستوى سطح البحر قبالة السواحل السورية لمعرفة خطورة الوضع.