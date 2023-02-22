متى ستتوقف الهزات الارتدادية في تركيا وسوريا؟

الهزات الارتدادية هي عبارة عن سلسلة زلازل صغيرة أو لاحقة تعقب الزلزال الرئيس، وفقًا لخبراء، حيث أصبحت حديث الناس في تركيا وسوريا، متسائلين متى ستتوقف هذه الهزات؟

وتتعرض المناطق التركية والسورية المنكوبة التي ضربها الزلزال المدمر في السادس من فبراير الجاري، لهزات ارتدادية بشكل يومي، إلا أن أعنفها كان مساء الاثنين، في محافظة هاتاي التركية بقوة 6,4 درجة، فضلاً عن بضع مدن سورية أخرى منها اللاذقية وحلب وحمص وغيرها، أدت لخسائر بشرية ومادية باهظة.

ولكن تُثار تساؤلات كثيرة بشأن تحديد مكان الهزات الارتدادية، وكيفية حدوثها، ومدى خطورتها في سوريا وتركيا، اللتين تتعرضان حاليًّا لسلسلة من الزلازل والهزات الارتدادية مخلّفة عشرات الآلاف من الضحايا في البلدين.

ويحاول متخصصون في رصد الكوارث الطبيعية تحديد المدة التي تستغرقها الهزات الارتدادية، وما إذا كانت ستتوقف في وقت محدد أم لا، مقدمين نصائح لتجنب هذه الهزات، قدر الإمكان، رغم أنه من الصعوبة بمكان التكهن بالكيفية الحقيقية التي تسير بمقتضاها هذه الكوارث.