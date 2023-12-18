فنان أسترالي سيعزف يوما كاملا لدعم سكان غزة

لطالما اُستخدمت الموسيقى كأداة مهمة لمقاومة الأوضاع الصعبة، خاصة في منطقتنا العربية، ومع دعوة فنان أسترالي من أصل مصري لإطلاق حفل مجاني يعزف فيه لمدة 24 ساعة متواصلة لجمع التبرعات لسكان قطاع غزة، فقد تحوّلت الموسيقى إلى أداة عالمية للمساهمة في نشر السلام.

ويُمثّل هذا الحفل سابقة كبيرة في عالم الموسيقى من حيث مدته، خصوصًا أن العازف قد يندرج اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، حال نجاحه في تحقيق ذلك.

ويقول عازف العود والملحن الأسترالي، جوزيف تواضروس، إن "حفله الخيري لسكان غزة، سينطلق يوم الثلاثاء، في الحادية عشرة مساءً، ويستمر لمدة 24 ساعة متواصلة".

وولد جوزيف تواضروس في مصر عام 1983 وانتقل إلى أستراليا في 1986، واختار العود وهو الآلة الموسيقية المشهورة في الشرق الأوسط، لتأثره بالعظماء أمثال سيد درويش، وابتكر أسلوبًا موسيقيًّا ساحرًا لأدائه المميز.

ويوضح تواضروس أن "الحفل يهدف إلى تقديم الدعم المالي والمعنوي لسكان غزة، الذين يعانون أوضاعًا صعبة"، مشيرًا إلى تخصيص جميع التبرعات التي سيتم جمعها خلال الحفل لسكان القطاع المتضررين من الحرب.