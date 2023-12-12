لازاريني: سكان غزة يعيشون في جحيم على الأرض
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن سكان قطاع غزة يعيشون في "جحيم على الأرض" في ظل استمرار الحرب.
وخلال زيارة لقطاع غزة، كتب لازاريني على حسابه بموقع (إكس): " الناس يعيشون في الشارع، وفي كل مكان، ويحتاجون إلى كل شيء، ويطالبون بإنهاء هذا الجحيم".
وكان لازريني اتهم إسرائيل قبل أيام بـ"تمهيد الطريق" لطرد سكان غزة جماعيًّا إلى مصر عبر الحدود.
ويعيش قطاع غزة تحت القصف من الجو والبحر والبر، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى، وسط أزمة إنسانية شديدة، ودمار هائل.