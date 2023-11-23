هند صبري تتخلى عن لقب أممي بسبب غزة

أعلنت الفنانة التونسية هند صبري، اليوم الخميس، عن تخليها عن لقب "سفيرة النوايا الحسنة" في برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، في خطوة احتجاجية على "صمت البرنامج على ما يجري في غزة".

وقالت في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" إن هذا القرار "لم يكن سهلا ولكنه كان ضروريا أمام صمت برنامج الغذاء العالمي على ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من نشر للدمار والخراب دون رأفة ولا شفقة".

وأشارت إلى أنها انخرطت على امتداد 13 عاما في عدة أنشطة ومبادرات لمحاربة الجوع وسوء التغذية، وقالت إن ذلك يُعدّ "في صلب دوري ومهمتي كفنانة وإنسانة لها شعور بالمسؤولية".

وتابعت: "ألمي كبير وأنا أتابع مشاهد القتل والتدمير في غزة، وخاصة اللجوء إلى التجويع والحرمان من الغذاء والدواء سلاحًا لاستهداف المدنيين وقتل الأطفال والنساء، وهو ما جعل ثلاثة أرباع الضحايا من النساء والأطفال".