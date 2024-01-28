7 خطوات للحد من لدغات الأفاعي

كشف فريق من العلماء من جامعة إكستر البريطانية عن سبع خطوات بسيطة يمكن أن تقلل بشكل كبير من عدد الوفيات بسبب لدغات الأفاعي.

وركز الفريق، بحسب موقع newsweek، على ولاية تاميل نادو في الهند، المعروفة بارتفاع معدلات لدغات الأفاعي، حيث يقيم فيها 5 في المائة فقط من سكان البلاد ولكنهم يتحملون عبء حوالي 20 في المائة من الوفيات الناجمة عن لدغات الأفاعي شديدة السمية بأنواعها، مثل الكرايت الشائع، والكوبرا الهندية، وأفاعي راسل، والأفاعي ذات الحراشف المنشارية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 140 ألف شخص يموتون بسبب لدغات الثعابين السامة سنويا، في حين يعيش 400 ألف شخص بعد اللدغة ولكن مع إعاقات طويلة الأمد.

وعلى الرغم من هذه الإحصائيات المثيرة للقلق، غالبًا ما يتم التغاضي عن مناقشة قضايا لدغات الأفاعي، مما دفع العلماء إلى محاولة معالجة الأمر بشكل عاجل.