اكتشاف نوع جديد من الأفاعي يتغذى على السحالي

اكتشف العلماء في أستراليا نوعا جديدا من الأفاعي السامة، التي تتصف بأنيابها القصيرة جدا وبطولها الذي بلغ 70 سم وبرأسها الصغير.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الدراسات الجينية، التي أجراها علماء جامعة أديلاند برئاسة عالم الوراثة جيمس نانكيول ومارك هاتشينسون وآخرين، أظهرت أن الأفعى السامة Demansia Cyanochasma نوع جديد منفصل.

وبحسب لهاتشينسون فإن عينات من أنسجة الأفاعي المتسلقة أظهرت الاختلالف بين هذا النوع من الأفاعي والأنواع الأخرى.

ولا تعتبر الأفعى Demansia Cyanochasma خطرة على حياة الإنسان، رغم أنها سامة، إذ إن لدغتها لا تسبب أكثر من بعض الألم والتورم، علماً أنها تتغذى بصورة أساسية على السحالي.