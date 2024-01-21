دراسة تكشف علاقة الصحة العقلية للرجال بشبكاتهم الاجتماعية

وشمل البحث 507 رجال أستراليين في الفئة العمرية بين 28 إلى 32 عامًا، وتم جمع بياناتهم بين عامي 2015 و2017، من خلال المنظمات المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي والأحاديث الشفهية.

وأظهرت البيانات أن الرجال الذين لديهم عدد أقل من الأصدقاء في الشبكات القريبة والممتدة أبلغوا عن مستويات أعلى من أعراض الاكتئاب.

وتشير الدراسة إلى أن حجم الشبكات الاجتماعية يمكن أن يتنبأ بأعراض الاكتئاب بعد مرور عام؛ ما يبرز أهمية فهم الديناميات الاجتماعية، خاصة في مرحلة البلوغ.

شبكات صداقة وثيقة وممتدة

وأشارت النتائج أيضًا إلى أن المشاركة في أنشطة مع الأصدقاء، مثل تناول الوجبات وممارسة الأنشطة البدنية، ترتبط بشكل إيجابي مع صحة عقلية أفضل.

ورغم ذلك، أظهرت الدراسة أن فوائد هذه الأنشطة كانت فورية، ولم يكن لها تأثير طويل الأمد على الحد من مشاكل الصحة العقلية في المستقبل.

ويؤكد الباحثون أن جوانب معينة من الاستثمار في الشبكات الاجتماعية، قد تكون أكثر أهمية في تأثيرها على الصحة العقلية للرجال، خاصة عند عدم وجود شبكات صداقة وثيقة وممتدة يظهر لها تأثير ضار على أعراض الاكتئاب لدى الرجال.