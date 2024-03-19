درجات الحرارة القياسية دمرت النظم البيئية في المحيطات

أثارت درجات حرارة سطح المحيطات العالمية القياسية لما يزيد قليلاً عن عام كامل ( لغاية 14 مارس 2024)، قلق العلماء الذين ليس لديهم فهم كامل للأسباب، وفقا لتقرير نشره موقع "أكسيوس".

وبحسب التقرير، أثرت الظروف البحرية على طقس الأرض؛ ما أدى إلى تفاقم هطول الأمطار والفيضانات في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو والساحل الشرقي للولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.

كما أنها جلبت موجات حرارة بحرية ضارة إلى المحيط؛ ما أدى إلى تدمير النظم البيئية البحرية من حوض شمال الأطلسي إلى الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

وأضاف التقرير بأنه كان من المتوقع، إلى حد ما، أن تكون درجات حرارة المحيطات والهواء معتدلة بشكل غير عادي في عام 2023 بسبب تطور ظاهرة النينيو، أو ما يُسمى بالتذبذب الجنوبي (ENSO) وهي سلسلة من أحداث الاحترار والتبريد التي تحدث على طول خط الاستواء في المحيط الهادئ، وعادةً ما تتميز بمياه دافئة بشكل غير عادي، ويمكن أن تنقل المزيد من الحرارة إلى الغلاف الجوي أيضًا.