الولايات المتحدة تتجه لتصنيف القنّب مخدرًا "أقل خطورة"

تستعد الحكومة الأمريكية لتصنيف القنّب مخدرًا أقل خطورة، في خطوة يُتوقع أن تُحدِث آثارًا اقتصادية كبيرة. وفق وكالة "فرانس برس".

ومن شأن هذا التصنيف الجديد على المستوى الاتحادي الذي كشفت عنه الصحافة ثم أكدته وزارة العدل، أن يشجع الأبحاث الطبية حول القنّب ويخفف عددًا من القيود التنظيمية والضريبية.

وقال ناطق باسم وزارة العدل في بيان، إنها اقترحت نقل تصنيف القنّب من الفئة الأولى التي تضم المواد المسببة للإدمان الشديد ولا فائدة طبية لها، كالهيروين، إلى الفئة الثالثة التي تضمّ بعض أدوية الكودين مثلًا.

ورحّب زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان بالقرار "الذي يعترف بالحاجة إلى تعديل قوانين القنّب التقييدية والقاسية لتتواءم مع ما يقوله العلم وغالبية الأمريكيين بوضوح".

وشدّد على ضرورة أن "يفعل الكونغرس كل ما في وسعه لإنهاء الحظر الاتحادي على القنّب".