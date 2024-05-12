مصر.. قرار منع التصوير في جنازات المشاهير يسبب أزمة بين نقابتين
أثار قرار وزارة الأوقاف بمنع التصوير في جنازات المشاهير جدلا واسعا في مصر، حيث أصدرت نقابة الصحفيين بيانا غاضبا يندد بالقرار، فيما رحب به نقيب الممثلين أشرف زكي.
وتحت عنوان " تعميم هام جدا" أصدرت الوزارة بيانا قالت فيه، "إنه نظرًا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله".
وعلق وزير الأوقاف مختار جمعة على القرار قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "احترام خصوصية الناس في حياتهم الخاصة ولا سيما في أحزانهم أمر إنساني يجب الحفاظ عليه ولا ينبغي أن يكون مجالا للترند بأية حال".
وشهدت جنازات عدد من المشاهير لغطا شديدا في الآونة الأخيرة بمصر بسبب ملاحقة أشخاص كثر، لا يُعرف إن كانوا صحفيين أم رواد مواقع تواصل اجتماعي، لتصوير الشخصيات العامة والحصول منها على تصريحات على نحو يراه كثيرون فجا ولا يليق باحترام هيبة الموت.
ولجأت بعض العائلات إلى استقدام شركات أمن وحراس شخصيين لحمايتهم أثناء الجنازات فيما أصر فنانون على الرفض الحاسم لوجود كاميرات التصوير بأي صورة من الصور كما حدث مؤخرا في جنازة والدة الفنان كريم عبد العزيز.
من جانبه، رحب نقيب الممثلين أشرف زكي بقرار الأوقاف، مؤكدا أن نقابته طالبت به مرارا لمنع انتهاك جلال الموت وحرمة المساجد، ووقف تلك الظاهرة المسيئة التي تشهدها جنازات الفنانين على يد أشخاص لا ينتمون لمهنة الصحافة، معربا عن أمنياته بسرعة تطبيق القرار في القريب العاجل.
في المقابل، أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا يعلن فيه "رفضه وإدانته" للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها، ويشدد "على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيًا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور، ومواد القانون، التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة".
واعتبر البيان أن مثل تلك القرارات تعد اعتداءً صريحًا على حق الصحفيين في أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين في المعرفة، مطالبا وزارة الأوقاف بالتراجع فورًا عن هذا القرار المخالف لكل نصوص القانون والدستور.
وبين أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وحدها، وفقًا للقانون والدستور، كما أن وجود انتهاكات مرفوضة من قبل البعض للحياة الخاصة وحرمة الموت، لا ينبغي أن تكون تكئة لتوسيع نطاق التضييق والمنع.
وشدد البيان على أن نقابة الصحفيين لم تقصر فى مواجهة أي انتهاك قام به أي من أعضائها وتم إبلاغها به، كما حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير.