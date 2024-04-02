"مفاجأة" في التقرير الفني لحريق "استوديو الأهرام"
كشف التقرير الفني المبدئي الصادر عن لجنة التحقيق في حريق "استوديو الأهرام"، الذي وقع 16 مارس الماضي بمنطقة "الهرم" في محافظة الجيزة، عن مفاجأة تتمثل بوجود عيوب إنشائية في عقارات مجاورة للاستوديو.
وأوضح تقرير اللجنة، التي شكلها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن الاستوديو يضم موقعا للتصوير وبلاتوه ومسجدا وغرف الفنانين ومبنى هيكليا وسورا من أعمدة خرسانية ومباني من الطوب.
وبيّنت المعاينة احتراق محتويات استوديو الأهرام وغرف المخازن الملاصقة له، أما غرف البلاتوهات والمسجد وغرف الفنانين فلم تصل إليها ألسنة النيران، ولم يظهر فيها أي أضرار ظاهرية وقت المعاينة.
وأوصى التقرير بإزالة غرف المخازن الملاصقة لمكان التصوير لتأثر عناصرها الإنشائية بالحريق، وإزالة وإعادة بناء الأسوار المحيطة بمنطقة التصوير، ورفع جميع المخالفات والأنقاض من المكان.
وشدد التقرير على ضرورة اتباع شروط الحماية المدنية فيما يتعلق بالمنشآت القائمة داخل حيز الاستوديو، التي لم تصل إليها النيران.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بتشكيل ثلاث لجان، منها لجنة تختص بمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له من خسائر وأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح.
وذكرت النيابة العامة، في بيان رسمي سابق، أنها "رصدت فجر السبت 16 مارس لعام 2024 نشوب حريق هائل بـ (استوديو الأهرام) بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، فيها 3 مبان احترق معظمها".
وأضاف البيان: "أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى 10 عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 منها محترقة كليا، وباقي الوحدات محترقة جزئيا".