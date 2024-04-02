"مفاجأة" في التقرير الفني لحريق "استوديو الأهرام"

كشف التقرير الفني المبدئي الصادر عن لجنة التحقيق في حريق "استوديو الأهرام"، الذي وقع 16 مارس الماضي بمنطقة "الهرم" في محافظة الجيزة، عن مفاجأة تتمثل بوجود عيوب إنشائية في عقارات مجاورة للاستوديو.

وأوضح تقرير اللجنة، التي شكلها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن الاستوديو يضم موقعا للتصوير وبلاتوه ومسجدا وغرف الفنانين ومبنى هيكليا وسورا من أعمدة خرسانية ومباني من الطوب.

وبيّنت المعاينة احتراق محتويات استوديو الأهرام وغرف المخازن الملاصقة له، أما غرف البلاتوهات والمسجد وغرف الفنانين فلم تصل إليها ألسنة النيران، ولم يظهر فيها أي أضرار ظاهرية وقت المعاينة.

وأوصى التقرير بإزالة غرف المخازن الملاصقة لمكان التصوير لتأثر عناصرها الإنشائية بالحريق، وإزالة وإعادة بناء الأسوار المحيطة بمنطقة التصوير، ورفع جميع المخالفات والأنقاض من المكان.