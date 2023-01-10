دراسة حديثة تكشف المزايا المثيرة لـ"ملك الديناصورات"

كشفت دراسة حديثة أن الديناصور "Tyrannosaurus Rex" الذي يطلق عليه "ملك الديناصورات" كان يتمتع بقدرات عقلية فائقة، وكانت لديه مهارة حل المشاكل والانسجام الثقافي.

وتوصل فريق من جامعة "فاندربيلت" في الولايات المتحدة إلى أن الديناصور"T.Rex" لديه نفس عدد الخلايا العصبية في الدماغ مثل الرئيسيات الحديثة، وهو ما أكسبه مهارات حياتية هائلة.

وذكر الفريق العلمي أن تلك الديناصورات الهائلة كانت قادرة على حل المشاكل، وإنشاء أدوات لاستخدامها وحتى الانخراط في السلوكيات الثقافية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.