تجاوزت المألوف.. عارضة أزياء ترضع طفلتها على منصة العرض (فيديو)

أثارت عارضة أزياء أمريكية الجدل بعد خروجها عن المألوف، خلال عرضها ملابس السباحة الرياضية على المنصة، وهي ترضع ابنتها البالغة من العمر 5 أشهر.

وسارت العارضة الجريئة مارا مارتن على المنصة في فندق “دبليو ساوث بيتش” في ميامي بفلوريدا، في عرض مجلة سبورت الوستريتيد لملابس السباحة 2018.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الأم كانت واحدة من 16 من المتأهلات للتصفيات النهائية، واللاتي تم اختيارهن من خلال مقابلات مفتوحة للمشاركة في العرض كجزء من “أسبوع سباحة ميامي”.

وظهرت مارا مبتسمة وهي ترتدي البيكيني الذهبي وتحمل ابنتها وترضعها بذراع واحدة وهي تسير على طول المنصة بفخر، ليلقاها الجمهور بهتاف عالٍ.

وقبل أن ينطلق، أعربت “مارا” عن تحمسها للعرض ونشرت صورة لها مع ابنتها المبتسمة، فيما وجهت رسالة شكر إلى فريق سبورت الوستريتيد والعارضات اللاتي تأهلن معها من بين آلاف المتقدمات.

وأثار الفيديو الجدل بين رواد مواقع الإنترنت عقب نشره على “تويتر”، حيث رأى فيه البعض بأنه منظر سخيف ويهدف لجذب الانتباه فقط، بينما أشاد البعض الآخر بشجاعة وجرأة العارضة، ورأوا أن هذا اعتراف منها بأنها أم أولًا قبل أن تكون عارضة.