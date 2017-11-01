دار أزياء فرنسية تطرح تنورة “غريبة” بسعر خيالي (صور)

صممت دار الأزياء الفرنسية “بالنسياغا” تنورة غريبة تبدو أشبه ما تكون بالقطعة الجلدية التي تكون في أرضية السيارة، وعرضتها للبيع بسعر لا يصدق، بلغ 2300 دولار.

واستبدلت دار الأزياء بالمطاط العادي الذي تصنع منه دواسات السيارات نحو 50% من مطاط “البوليمر” الاصطناعي، وأضافت لتصميمها 50 % من الجلد.

ولاقى التصميم انتقادًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث غرّد أحد الناشطين بالقول:” إن دار الأزياء الفرنسية تضع شعارها على دواسة سيارة وتبيعها على أنها تنورة”.

ووصف آخر سعرها بالمبالَغ فيه، مقارنةً مع سعر دواسات السيارات التي لا يتجاوز 20 دولارًا.

وشبهتها شركة “أرغوس” البريطانية لتجارة التجزئة المنزلية، بـ “دواسات السيارات التي تبيعها”.