13 وفاة على الأقل جرّاء موجة حر تضرب الولايات المتحدة

توفي 13 شخصاً على الأقل بسبب موجة حر تضرب منذ أسبوعين الولايات المتحدة التي تأثرت أيضاً بتدهور جودة الهواء جراء حرائق الغابات في كندا المجاورة، حسبما قالت السلطات المحلية الجمعة.

وتضرب موجة حر شديد جنوب الولايات المتحدة، خصوصاً تكساس ولويزيانا، مصحوبة بدرجات حرارة تتخطى في أحيان كثيرة 40 درجة مئوية، وهو معدل لا يستبعد خبراء أن يكون الاحترار المناخي أحد أسبابه.

وقال متحدث باسم مقاطعة ويب في ولاية تكساس لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، إن "عشرة من سكان مقاطعتنا توفوا بسبب الحرارة"، مضيفاً أن ثمة شخصاً إضافياً يعيش في منطقة مجاورة "لكنه نُقل إلى أحد مستشفياتنا، قد توفي أيضاً".