العروس الجزائرية المختفية "جوليا" تظهر برفقة زوجها.. وتصريحات صادمة

فاجأت العروس الجزائرية، جوليا أسمهان، البالغة 17 عاما، والتي أثارت ضجة واسعة في البلاد، بعد اختفاء غامض، الجميع بظهورها في مقطع فيديو برفقة زوجها، لتوضح تفاصيل قضيتها.

وكانت والدة ووالد جوليا قد ظهرا في البرنامج الجزائري المعروف "عشت وشفت"، متهمين زوج "جوليا" بإخفائها بعد أيام قليلة فقط من زواجهما، لأسباب مريبة.

وادعت والدة العروس الجزائرية أن الزوج يمارس "السحر والشعوذة" على ابنتها، وأجبرها على قطع علاقتها بعائلتها.

لكن جوليا ظهرت بعد البرنامج في مقطع فيديو قصير، وقالت إنها ستكشف الحقيقة كاملة في وقت لاحق.