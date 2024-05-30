العروس الجزائرية المختفية "جوليا" تظهر برفقة زوجها.. وتصريحات صادمة
فاجأت العروس الجزائرية، جوليا أسمهان، البالغة 17 عاما، والتي أثارت ضجة واسعة في البلاد، بعد اختفاء غامض، الجميع بظهورها في مقطع فيديو برفقة زوجها، لتوضح تفاصيل قضيتها.
وكانت والدة ووالد جوليا قد ظهرا في البرنامج الجزائري المعروف "عشت وشفت"، متهمين زوج "جوليا" بإخفائها بعد أيام قليلة فقط من زواجهما، لأسباب مريبة.
وادعت والدة العروس الجزائرية أن الزوج يمارس "السحر والشعوذة" على ابنتها، وأجبرها على قطع علاقتها بعائلتها.
لكن جوليا ظهرت بعد البرنامج في مقطع فيديو قصير، وقالت إنها ستكشف الحقيقة كاملة في وقت لاحق.
وظهرت العروس بالفعل في برنامج "عشت وشفت" ذاته، بعد وعدها بالخروج للحديث عن قضية اختفائها، لكن المفاجأة أنها ظهرت إلى جانب زوجها، الذي اتهمته العائلة باحتجازها، وممارسة طقوس غريبة.
وقالت جوليا، في مفاجأة غير متوقعة، إنها "اختفت بإرادتها، بسبب معاملة والدتها السيئة"، متهمة والدتها بمحاولة تطليقها من زوجها، ومؤكدة أنها "لا ترغب في العودة إلى منزل ذويها، الذين يلقون عليها جميع الأعباء والمسؤوليات، ويعاملونها بطريقة غير منصفة".
وأكدت أنها "سعيدة برفقة زوجها"، الذي توجهت معه إلى إسبانيا، بعيدا عن عائلتها. فيما قال زوجها إنه "تعاطف مع جوليا وقضيتها"، نافيا اتهامات عائلة زوجته.
وشكك متابعون بتصريحات الزوجين، في وقت أكدوا فيه أن "القضية بملابساتها غريبة"، بينما اتهم آخرون العروس جوليا وزوجها، بالسعي وراء الشهرة بالقصة التي يدعيانها.