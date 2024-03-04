"صول".. أفضل فيلم وثائقي بمهرجان الإمارات السينمائي

قصة العمل

ويستعرض "صول" محطات من حياة غابي التي تشبه السلم الموسيقي، تبدأ بالـ"دو" وتستقر على "الصول" كونها العلامة الضابطة للسلم ككل، ومنذ اكتشاف عماه باتت والدته "رنا ديب" هي عيناه التي يكتشف من خلالها العالم، لتزداد المأساة في سن الرابعة بعد تعرضه للكثير من الكسور وصولاً لبتر إحدى ساقيه، لكن روح غابي العالية جعلته يقول عن ذلك "أنا الواحد في المليون".

إرادة جميلة وتصميم على تحويل المأساة إلى ملهاة موسيقية جعلت صهيوني علامة فارقة على الصعيد الموسيقي بشهادة كثيرين استعرضها الفيلم مُبتعداً عن التعظيم والتفخيم اللذين يبعدان هذا الشاب عن كونه إنساناً عادياً، لذلك قامت البودي بالتركيز على البعد الإنساني العاطفي من دون المبالغات التي أدلاها البعض عن غابي.

الحب الذي سيطر على مفاصل الفيلم جعله خفيف الظل، مثل روح صهيوني الذي يُمازح دائماً كل من حوله، وهو ما ظهر في ألحانه لأغنيات ساخرة ناقدة من مثل "جاري فايز فعلاً فاز.. واستولى على جرّة غاز" للشاعر السوري ياسر صبرا.

لغة سينمائية بسيطة اعتمدتها المخرجة السورية بكاميرا صغيرة لم تؤثر على جودة الصورة، ومن خلالها استطاعت الإضاءة على حياة هذا الموسيقي الملهمة بالاتكاء على مجموعة صور شخصية له وفيديو جمعه مع أول آلة أورغ جاءته هدية من خاله، اكتشف عبرها قدراته الموسيقية، إلى جانب لقاءات مع أصدقاء غابي ومنهم الفنان عابد فهد والمغنية فايا يونان التي سبق أن لحن لها "وجهك قصيدة يا حلو.. وجهك نغم موجوع" من كلمات الشاعر عدنان الأزروني.