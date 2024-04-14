موجة أمطار واسعة النطاق تؤثر على دول الخليج

موجتان

وتتألف الحالة الجوية من موجتين، بدأ تأثير الأولى منها على عُمان وأجزاء من الإمارات، خلال يومي السبت والأحد.

وترافقت الموجة الأولى، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات.

أما الموجة الثانية، فمن المتوقع أن تكون "أكثر شمولية وقوة"، وتشمل كافة دول الخليج منتصف الأسبوع، بحسب "طقس العرب".

وتتضمن هذه الموجة، حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تشمل: سلطنة عُمان، والإمارات، وقطر، والبحرين، وأجزاء مختلفة من السعودية.

بدوره، توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن "يكون الطقس، الإثنين، غير مستقر، مع فرصة لسقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع".

ونشر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، محاكاة لتوقعات هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة في المملكة.