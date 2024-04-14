تطورات أمطار عُمان.. وفيات ومحتجزون وتدخل مروحيات للإنقاذ (فيديو)
تدخلت مروحيات الشرطة ومعدات تابعة لوزارة الدفاع في عُمان، اليوم الأحد، لإنقاذ محتجزين، بينهم طلاب مدارس، في العديد من مناطق السلطنة التي تشهد هطولا غزيرا للأمطار.
وأعلنت شرطة عُمان السلطانية، في بيان، "العثور على جثمان طفل مفارق للحياة من قبل المواطنين في وادي البطحاء بولاية المضيبي".
كما أعلنت "انهيار منزل في وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، مع وجود محتجزين داخله، وتتم المتابعة والتعامل من قِبل الفرق المختصة".
ولم يتم الإعلان رسمياً عن تسجيل مزيد من الوفيات حتى الآن، لكنّ عددا من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن هناك وفيات ومفقودين، بالتزامن مع تناقل مقاطع فيديو وصور لسيارات جرفتها السيول.
وظهرت مروحيات الشرطة في عدة أماكن لإنقاذ محتجزين، بينما تعمل معدات ثقيلة وسيارات تابعة لفرق الإنقاذ على نقل المحتجزين إلى أماكن آمنة.
كما أظهر مقطع فيديو عملية إنقاذ أطفال محتجزين في طريق جرت فيه المياه بقوة، إذ تم استخدام حبل استند إليه متطوعون لسحب الأطفال.
وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، في تحديث صدر بعد ظهر اليوم الأحد، إنها تتابع تلقي مركز العمليات، اليوم، خلال الساعات الماضية (من 7 حتى11١ صباحا) أكثر من 25 بلاغا تنوعت بين انجراف مركبات واحتجاز أشخاص داخلها، بالإضافة إلى دخول بعض الشعاب إلى المنازل والمحال التجارية.
وأضافت اللجنة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن المركز تلقى بلاغا باحتجاز عدد من الطلبة وكادر تدريسي؛ إثر دخول مياه وادي سمد الشأن مدرسة الروضة للتعليم الأساسي بمنطقة الغزل في ولاية المضيبي التابعة لنيابة سمد الشأن، مؤكدةً أن الفرق الميدانية تعمل على إخراج المحتجزين في المدرسة.
وقالت الأرصاد الجوية العمانية إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط حبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.