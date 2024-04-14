تطورات أمطار عُمان.. وفيات ومحتجزون وتدخل مروحيات للإنقاذ (فيديو)

تدخلت مروحيات الشرطة ومعدات تابعة لوزارة الدفاع في عُمان، اليوم الأحد، لإنقاذ محتجزين، بينهم طلاب مدارس، في العديد من مناطق السلطنة التي تشهد هطولا غزيرا للأمطار.

وأعلنت شرطة عُمان السلطانية، في بيان، "العثور على جثمان طفل مفارق للحياة من قبل المواطنين في وادي البطحاء بولاية المضيبي".

كما أعلنت "انهيار منزل في وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، مع وجود محتجزين داخله، وتتم المتابعة والتعامل من قِبل الفرق المختصة".

ولم يتم الإعلان رسمياً عن تسجيل مزيد من الوفيات حتى الآن، لكنّ عددا من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن هناك وفيات ومفقودين، بالتزامن مع تناقل مقاطع فيديو وصور لسيارات جرفتها السيول.