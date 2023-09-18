تقرير: ارتفاع معدلات الانتحار في إقليم كتالونيا بإسبانيا
أظهر تقرير نشرته صحيفة "إل بيريوديكو" الكتالونية، ارتفاع معدلات الانتحار بنسبة 5 % العام الماضي، مقارنة بما كانت عليه العام 2021.
وذكرت الصحيفة، أن عدد من قضوا انتحارًا العام الماضي بلغ 607 أشخاص في كتالونيا، فيما بلغ عدد المنتحرين في العام 2021 نحو 576 شخصًا، وهو ما يعكس أن الموت عن طريق الانتحار أصبح مشكلة عامة مستمرة في الارتفاع.
وكشفت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن 61 % من الذين قضوا انتحارًا العام الماضي في كتالونيا تراوحت أعمارهم بين 30 و64 عامًا، و26% منهم تراوحت أعمارهم بين 61 و95 عامًا.
وبحسب البيانات، فإن 72 % من المنتحرين كانوا من الرجال.
وعلى الرغم، من إقدام الرجال على الانتحار أكثر من النساء، إلا أن النساء حاولن الانتحار ضعف عدد حالات الانتحار الناجحة لدى الرجال.
وارتفعت محاولات الانتحار بشكل كبير بين النساء الشابات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و25 عامًا بعد تفشي ظاهرة كورونا.
وعلى الرغم من انخفاض محاولات الانتحار في النصف الأول من العام الحالي، إلا أن التفكير في الانتحار زاد بنسبة 8.7%.
ويُعد التفكير في الانتحار، ليس مثل محاولة الانتحار، لكنه الخطوة الأولى قبل محاولة الانتحار، بحسب ما ذكرت سيسيليا بوراس، رئيسة جمعية "Després del Suïcidi".
وفي هذا السياق، قامت كاتالونيا، العام الماضي، بتفعيل الخط الساخن للانتحار على الرقم "061"، وهو متاح 24 ساعة يوميًّا. ومنذ ذلك الحين، تم إجراء 12.094 استشارة، 59% منها لنساء.
المصدر: صحيفة "إل بيريوديكو" الكتالونية