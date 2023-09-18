تقرير: ارتفاع معدلات الانتحار في إقليم كتالونيا بإسبانيا

أظهر تقرير نشرته صحيفة "إل بيريوديكو" الكتالونية، ارتفاع معدلات الانتحار بنسبة 5 % العام الماضي، مقارنة بما كانت عليه العام 2021.

وذكرت الصحيفة، أن عدد من قضوا انتحارًا العام الماضي بلغ 607 أشخاص في كتالونيا، فيما بلغ عدد المنتحرين في العام 2021 نحو 576 شخصًا، وهو ما يعكس أن الموت عن طريق الانتحار أصبح مشكلة عامة مستمرة في الارتفاع.

وكشفت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن 61 % من الذين قضوا انتحارًا العام الماضي في كتالونيا تراوحت أعمارهم بين 30 و64 عامًا، و26% منهم تراوحت أعمارهم بين 61 و95 عامًا.

وبحسب البيانات، فإن 72 % من المنتحرين كانوا من الرجال.