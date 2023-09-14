تقرير: ارتفاع مقلق في عدد حالات الانتحار في البيرو

أفادت البيانات الصادرة عن النظام الوطني للوفيات "سينادف"، بأن 686 شخصًا انتحروا، في حين حاول 2.307 من الأشخاص الانتحار في البيرو، بمعدل شخصين إلى 3 ينتحرون يوميًا، خلال العام 2022، بحسب ما ذكره موقع " إنفوباي" الإخباري.

وبحسب وزارة الصحة، فإن معدل الانتحار ارتفع في البيرو كنتيجة مباشرة لتأثيرات جائحة فيروس كورونا على المجتمع، وتشخيص بعض الاضطرابات النفسية.

وقالت ناتاليا أسكورا الطبيبة النفسية في مديرية الصحة العقلية، إن" الاكتئاب يعد السبب الرئيس لحالات الانتحار".

وأضافت: "هو مرض يمكن الوقاية منه والتعامل معه، وهناك مراكز صحية مجتمعية في جميع أنحاء البيرو، حيث يوجد علماء نفس أو أطباء نفسيون يعالجون مشاكل الصحة العقلية، كما أكدت على أهمية طلب المساعدة لتجنب تفاقم الأمر".

وبحسب التقرير، فإن عدد الرجال الذين يُقدمون على الانتحار أكبر منه للإناث في البيرو، حيث أشارت البيانات إلى أن 463 رجلاً انتحروا، خلال العام 2022، مقارنة مع 223 امرأة انتحرن في العام نفسه.

وبررت أسكورا ذلك بقولها إن "الرجال أقرب إلى البيئة القاتلة، ولأنهم يرفضون التعبير عن مشاعرهم، والاعتراف بأنهم يمرّون بنوبة من الحزن، والتي تصل في الغالب فجأة إلى الاكتئاب، لذلك فإنهم لا يطلبون المساعدة مبكرًا، وبالتالي لا يحصلون على فرصة لمنع انتحارهم".

وشددت الأخصائية على ضرورة الحديث مع الآخرين، وتحديدًا أصحاب الاختصاص عند الشعور بالحزن وبدايات الاكتئاب، مؤكدة أن البيرو تمتلك 248 مركزًا مجتمعيًا مختصًا بمتابعة حالات الصحة النفسية والعقلية.

المصدر: موقع "إنفوبي" الإخباري