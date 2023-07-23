22 غريقا خلال يوم واحد في الجزائر

وأرجعت الوزارة أسباب تسجيل هذه الحصيلة إلى عدم التقيد بتعليمات وإجراءات السلامة، خاصة في أوقات السباحة الممنوعة، وكذلك السباحة في الشواطئ الممنوعة وفي البحيرات، والأحواض، والسدود والمجمعات المائية.

وأكدت الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة واتباع الإرشادات وعدم المخاطرة.

وسجلت الجزائر خلال موسم الاصطياف الماضي رقمًا قياسيًا في عدد الغرقى، بلغ بحسب أرقام رسمية 162 حالة وفاة، منها 70 على مستوى الشواطئ التي تمنع فيها السباحة، و49 في الشواطئ المرخصة، والرقم نفسه أيضًا غرقوا أثناء سباحتهم خارج أوقات حراسة أعوان الحماية المدنية، في الليل أوالصباح الباكر.