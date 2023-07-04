تصل 50 درجة.. موجة حر قياسية تضرب الجزائر
تشهد المدن الجزائرية موجة حر قياسية، حيث حذرت الجهات المعنية من خطر وصول الحرارة اليوم الثلاثاء، إلى 50 درجة في الولايات الوسطى والجنوبية في البلاد.
وقال الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، في نشرة خاصة، إن موجة الحر ستصل لحدود قياسية، حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في 8 ولايات في وسط وجنوب البلاد.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الأرصاد الجوية، بأنه "حسب تنبيه من المستوى الأول والثاني للحالة الجوية، فإن الولايات التي ستشهد موجة الحر القياسية، هي (ورقلة والمنيعة وتميمون وبني عباس وتندوف وأدرار وعين صالح وبرج باجي مختار)".
وأوضحت نشرة الارصاد الجوية، بأن "موجة الحر ستستمر ليوم غد الأربعاء، وستصل درجة الحرارة في هذه الولايات، إلى 50 درجة مئوية بالنسبة للدرجات القصوى، والحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 36 و39 درجة مئوية".
من جهة أخرى، نبهت الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات، أبرزها "تبسة وخنشلة وباتنة والمسيلة والجلفة وتيارت والأغواط".
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية