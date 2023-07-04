تصل 50 درجة.. موجة حر قياسية تضرب الجزائر

تشهد المدن الجزائرية موجة حر قياسية، حيث حذرت الجهات المعنية من خطر وصول الحرارة اليوم الثلاثاء، إلى 50 درجة في الولايات الوسطى والجنوبية في البلاد.

وقال الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، في نشرة خاصة، إن موجة الحر ستصل لحدود قياسية، حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في 8 ولايات في وسط وجنوب البلاد.