جوني ديب يقدم أغنية جديدة مع فرقة "ياموري" الروسية

يصل الممثل الأمريكي جوني ديب، إلى روسيا خريف هذا العام، لأداء أغنية مشتركة مع فرقة "ياموري" الروسية، وسيتقاضى مقابل مشاركته في الأغنية 370 ألف دولار أمريكي.

ونقل موقع "غازيتا" الروسي، عن أحد مديري الفرقة الروسية "ياموري"، قوله: "تواصلنا مع جوني ديب، منذ عام 2018، لتسجيل أغنية مشتركة في روسيا، واستمرت المفاوضات لمدة عامين".

وأضاف: "تأجل الموضوع لفترة، حين كان لدى ديب قضايا في المحاكم مع آمبر هيرد، وعند انتهاء المحاكمة، تواصلوا معنا من فريق الممثل الأمريكي، وقالوا إن ديب مستعد للقدوم إلى روسيا".