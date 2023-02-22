"فأر الخلد العاري" يفتح الباب أمام خصوبة أبدية لدى النساء

كشف العلماء أن نوعًا من الفئران يُسمى "فأر الخلد العاري" يمكن أن يحمل مفتاحًا للخصوبة الأبدية لدى النساء.

ومن المعروف أن الإناث في معظم الثدييات، بما في ذلك البشر، يُولدن بعدد محدود من البويضات ومع تقدمهن في السن، يصبحن أقل خصوبة، ولكن "فئران الخلد العاري" تُعرف بقدرتها على الاستمرار في إنتاج البويضات حتى في سن الشيخوخة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الفئران تُولد بعدد استثنائي من البويضات أو ما إذا كانت لديها قدرة فريدة على تكوين بويضات جديدة مع التقدم في العمر.

وأظهرت دراسة أجراها علماء في جامعتي كورنيل وبيتسبرغ أن هذه الفئران تمتلك الميزتين معًا، لذا يأمل الفريق أن تساعد دراسة المراوغات الجينية للفئران بتطوير علاجات جديدة يمكنها تأخير انقطاع الطمث لدى النساء.