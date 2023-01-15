من أبوظبي.. جون كيري يحدد ملامح مبادرة تعويض الكربون

حدد المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، اليوم الأحد، ملامح المبادئ الأساسية لخطة تعويض الكربون "عالية التكامل" بهدف مساعدة الدول النامية على تسريع وتيرة التحول للطاقة النظيفة، كما حدد الخطوات المقبلة التي ستشمل تشكيل مجموعة استشارية.

وأعلن عن مبادرة تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة "إي.تي.إيه" خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب27" العام الماضي، وهي مبادرة تطورها الولايات المتحدة مع صندوق "بيزوس إيرث" ومؤسسة "روكفلر" لحشد رؤوس أموال خاصة.