السودان.. مدينة "ملوك الآلهة" مهددة بالزوال بسبب ظاهرة الطفح المائي

وبحسب مفتش الآثار بالولاية الشمالية، سيد أحمد إبراهيم، فإن هرم "تهارقا" هو أكبر هرم تم بناؤه في السودان، بارتفاع 63 مترًا تقريبًا، مشيرًا إلى أن ذلك يدل على مستوى الشرف والعظمة التي حُظي بها.

وقال إبراهيم لـ "إرم نيوز"، إن موقع "نوري" يحتوي على 72 هرمًا للملوك والملكات، بينهم الملك "تهارقا"، مشيرًا إلى التطور المعماري لطرق الدفن، حيث احتوت بعض غرف الدفن على 3 حجرات.

وأكد أن أهرامات "نوري" ما زالت محافظة على البنية الهرمية للشكل الخارجي، قائلًا: "لكن الشيء المؤسف أن الموقع الأثري بات الآن مهددًا بالمياه الجوفية، فكلما ارتفع منسوب النيل ازدادت المياه داخل الأهرامات".

من جهته، قال معتصم داسوقي، أحد أعيان منطقة "نوري" لـ "إرم نيوز": إن "ظاهرة الطفح المائي كانت في الماضي محصورة في المناطق القريبة من النيل، لكنها، اليوم، انتشرت بشكل واسع لتشمل كل المنطقة"، مشيرًا إلى أن بعض المناطق القريبة من "نوري"، ما زالت تمامًا من الخريطة.

ويعتقد "داسوقي" أن السبب في انتشار ظاهرة الطفح المائي، هو سد مروي قريب من المنطقة، قائلًا: إن "حجز المياه خلف بحيرة السد لفترة طويلة جعلها تتسرب إلى أعماق الأرض ثم تطفح في أماكن أخرى".

وأشار إلى أن دراسة أجريت في وقت سابق، خلصت إلى أن المياه الخارجة من أبواب تصريف الطمي من بحيرة السد، تنحدر بسرعة عالية بسبب الضغط، ما خلق ثغرات في الصخور الرملية تسربت منها المياه إلى المناطق القريبة.

وأكد أن الأوضاع الآن باتت مقلقة في المنطقة، وأن الظاهرة أصبحت حديث الناس على منابر المساجد وأماكن التجمعات، مشيرًا إلى أن السكان يرتبون لوقفة احتجاجية كبرى، يوم 23 الشهر الجاري، في مدينة "مروي"، في محاولة للفت الأنظار لما تتعرض له المنطقة.