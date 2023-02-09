غبار القمر.. حل جديد لأزمة تغير المناخ
كشفت مجموعة من العلماء الأمريكيين أن حل أزمة تغير المناخ، وإنقاذ كوكب من هذه الكارثة، يكمنان في خصائص غبار القمر الفريدة.
وابتكر العلماء خطة طموحة لاستخدام غبار القمر لخفض حرارة الأرض، وعكس أضرار تغير المناخ والاحترار العالمي، والتي تعتمد على استخدام سحابة من غبار القمر لعكس بعض أشعة الشمس قبل وصولها إلى الأرض.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعتمد خطة علماء جامعة "يوتا" نظريًا على إطلاق كميات كبيرة من غبار القمر بين الأرض والشمس، بحيث تتمكن من العمل كمظلة مؤقتة تحجب بعض أشعة الشمس وتساهم في انخفاض حرارة الأرض.
وبمجرد أن تنقشع سحابة الغبار هذه خلال أيام، يمكن إطلاق أخرى، وتكرار العملية بقدر ما يتطلب الأمر، لاستعادة درجة حرارة الكوكب المثالية.
وقال مؤلف الدراسة بن بروملي من جامعة يوتا: "وجدنا أن إطلاق الغبار القمري من القمر هو الطريقة الأرخص، والأكثر فاعلية، مقارنة بإطلاق الغبار من الأرض، ولكن ما زال يتعين علينا تحديد كيفية القيام بذلك بالضبط".
وشرح بروملي: "علينا تطوير جهاز إطلاق يشبه المنجنيق لإطلاق الغبار إلى الفضاء باتجاه الأرض، ثم يمكننا ترك جاذبية الكوكب تقوم بالباقي".
وفي حين أكد هؤلاء العلماء أن هذه الخطة لا تزال نظرية وقد يواجه تطبيقها على أرض الواقع تحديات عديدة، إلا أنهم يؤكدون أن تنفيذ خطط وكالة الفضاء ناسا لبناء قاعدة على القمر بحلول 2025، سيساعد على تخطي هذه التحديات.