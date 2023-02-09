غبار القمر.. حل جديد لأزمة تغير المناخ

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعتمد خطة علماء جامعة "يوتا" نظريًا على إطلاق كميات كبيرة من غبار القمر بين الأرض والشمس، بحيث تتمكن من العمل كمظلة مؤقتة تحجب بعض أشعة الشمس وتساهم في انخفاض حرارة الأرض.

وبمجرد أن تنقشع سحابة الغبار هذه خلال أيام، يمكن إطلاق أخرى، وتكرار العملية بقدر ما يتطلب الأمر، لاستعادة درجة حرارة الكوكب المثالية.

وقال مؤلف الدراسة بن بروملي من جامعة يوتا: "وجدنا أن إطلاق الغبار القمري من القمر هو الطريقة الأرخص، والأكثر فاعلية، مقارنة بإطلاق الغبار من الأرض، ولكن ما زال يتعين علينا تحديد كيفية القيام بذلك بالضبط".