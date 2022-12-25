22 قتيلاً جراء عاصفة ثلجية كدرت احتفالات الأمريكيين بعيد الميلاد

استيقظ أكثر من 200 ألف أمريكي دون كهرباء، يوم الأحد، صباح عيد الميلاد، جرّاء العاصفة الشتوية المستمرة منذ أيام في شرق الولايات المتحدة والتي خلّفت 22 قتيلاً حتى الآن.

وأدى الطقس القاسي وهو مزيج من العواصف الثلجية والبرد الاستثنائي، إلى هبوب رياح ثلجية في 48 ولاية متجاورة في نهاية الأسبوع.

وتقطّعت السبل بمسافرين مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية، بينما علق سكان في منازلهم التي غطاها الجليد والثلج.

وتم تأكيد 22 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في 8 ولايات، بينها 7 على الأقل في غرب نيويورك حيث هطل الكثير من الثلوج وهبّت رياح شديدة وبرد قارس في بوفالو والمدن المحيطة بها.

في حين بدأت مساحات شاسعة من البلاد في تجاوز العاصفة الهائلة وعادت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى معدلاتها الموسمية، ظلت بوفالو تعيش "كارثة كبرى"، إذ عجزت خدمات الطوارئ عن الوصول إلى العديد من مناطقها المتضررة بشدّة، وفق ما أفاد مسؤول كبير في وقت مبكر الأحد.

وقال المسؤول في المقاطعة مارك بولونكارز للصحفيين "لدينا سبع حالات وفاة مؤكدة في هذه المرحلة نتيجة العاصفة، قد يكون هناك المزيد".

ووصف الظروف القاسية متحدثا عن اكتشاف جثث متجمدة في سيارات وتحت كتل ثلج، ما دفع حاكمة نيويورك كاثي هوشول إلى الاستعانة بالحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وأضاف بولونكارز "كان الأمر سيئًا بشكل لم يعهده أي شخص في أي وقت مضى".