ثوران عنيف لبركان أناك كراكاتوا الإندونيسي (فيديو)

ثار بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي، اليوم الجمعة، ونفث عمودًا كثيفًا من الدخان يزيد ارتفاعه على ثلاثة كيلومترات، حسبما أفادت هيئة المراقبة.

ولم تبلغ السلطات عن أي أضرار أو خسائر بشرية بعد الانفجار الذي وقع صباحًا على جزيرة أناك كراكاتوا البركانية، التي ظهرت في البحر إلى الغرب من الأرخبيل في بداية القرن الماضي بعد ثوران بركان كراكاتوا في عام 1883، مخلفًا أكبر عدد من الضحايا في التاريخ.

بركان أناك كراكاتوا ومعناه "طفل كراكاتوا" بالإندونيسية، نفث الرماد في مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة.