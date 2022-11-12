طيار يوثق صورة مذهلة لظاهرة مناخية خلال إعصار إيان

وثَّق طيار أمريكي كان يطير بطائرة إيرباص خلال إعصار إيان المدمر، ظاهرة طقس غير عادية تُعرف باسم "حريق سانت إلمو" بدت كأنها برق أرجواني يطلق النار في سماء الليل.

ويحدث هذا العرض المذهل أثناء العواصف الرعدية، عندما يصبح الغلاف الجوي مشحونًا ويتم إنشاء تفريغ كهربائي للبلازما بين الجسم والهواء المحيط به.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية "شارك لويس أندرياس، قبطان الطائرة، التجربة مؤخرًا، وأشار إلى أنها كانت المرة الأولى التي يرى فيها ظاهرة نيران سانت إلمو بهذه الكثافة".