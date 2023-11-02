البابا والملك تشارلز يشاركان بمؤتمر كوب28 في دبي

يشارك البابا فرنسيس والملك تشارلز الثالث بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب28" COP28 التي ستنطلق في دبي في الـ30 من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال البابا لمحطة "راي 1" التلفزيونية الإيطالية "سأذهب إلى دبي. أعتقد أنني سأغادر في الأول من كانون الأول/ديسمبر حتى الثالث منه. سأمضي ثلاثة أيام هناك".

وستكون هذه المرة الأولى التي يحضر فيها البابا قمة مؤتمر الأطراف للمناخ منذ بدأ تنظيمها في العام 1995.

من جانبه، أعلن قصر باكنغهام مشاركة الملك تشارلز الثالث في المؤتمر نفسه، بناءً على دعوة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وطلب الحكومة البريطانية.

وأشار القصر إلى أن الملك سيلقي خطابًا في بداية المؤتمر الذي تمتدّ أعماله من الـ30 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري حتى الـ12 من كانون الأول/ديسمبر.

وتشارك مئتا دولة في "كوب28" الذي يبقى أحد تحدياته الرئيسة إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار المناخية الذي تمّ تبنيه في "كوب27".