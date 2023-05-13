الإعصار موكا يتجه إلى سواحل بنجلاديش وميانمار ويهدد اللاجئين
اتجهت عاصفة قوية تبلغ سرعة الرياح المصاحبة لها 175 كيلومترًا في الساعة صوب سواحل شرق بنجلاديش وميانمار، اليوم السبت، مما يهدد نحو مليون لاجئ من الروهينجا وآخرين من سكان المناطق المنخفضة.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في بنجلاديش في نشرة إنه يرجح أن الإعصار "موكا" بعد استجماع قواه في خليج البنغال لعدة أيام، سيزداد قوة ويصل إلى اليابسة في المنطقة بين كوكس بازار في بنجلاديش وميانمار، غدًا الأحد.
ويعيش في كوكس بازار، وهي منطقة حدودية، جنوب شرق بنجلاديش، أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا معظمهم فرّوا من حملة قمع قادها الجيش بميانمار في 2017.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه يتوقع أن يشق "موكا"، المصنف عاصفة إعصارية شديدة الخطورة، طريقًا عبر ولاية راخين في ميانمار ومنطقة شمال غرب ميانمار حيث يعيش 6 ملايين نسمة في حاجة للمساعدات الإنسانية إلى جانب 1.2 مليون نازح.
ومنذ استيلاء مجلس عسكري على السلطة قبل عامين، تعج ميانمار بالفوضى، كما تخوض حركة مقاومة معركة أمام الجيش في جبهات متعددة بعد أن أطلق حملة إجراءات صارمة دموية على الاحتجاجات.
وقال محمد شمس الدجى، وهو أحد المسؤولين الحكوميين المعنيين بشؤون اللاجئين في بنجلاديش: "نركز على إنقاذ الأرواح (..) سيتم إجلاء المعرضين لخطر الانهيارات الأرضية".
وفي ميانمار، قال برنامج الأغذية العالمي إنه يُعد الطعام وإمدادات الإغاثة التي يمكن أن تساعد أكثر من 400 ألف في راخين والمناطق المحيطة بها لمدة شهر.