الإعصار موكا يتجه إلى سواحل بنجلاديش وميانمار ويهدد اللاجئين

اتجهت عاصفة قوية تبلغ سرعة الرياح المصاحبة لها 175 كيلومترًا في الساعة صوب سواحل شرق بنجلاديش وميانمار، اليوم السبت، مما يهدد نحو مليون لاجئ من الروهينجا وآخرين من سكان المناطق المنخفضة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بنجلاديش في نشرة إنه يرجح أن الإعصار "موكا" بعد استجماع قواه في خليج البنغال لعدة أيام، سيزداد قوة ويصل إلى اليابسة في المنطقة بين كوكس بازار في بنجلاديش وميانمار، غدًا الأحد.

ويعيش في كوكس بازار، وهي منطقة حدودية، جنوب شرق بنجلاديش، أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا معظمهم فرّوا من حملة قمع قادها الجيش بميانمار في 2017.