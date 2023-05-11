بايدن يشكر الإمارات على جهودها في إنجاح مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكره لدولة الإمارات على العمل المشترك مع الولايات المتحدة في إنجاح مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي تهدف إلى مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، جاء ذلك في ختام فعاليات قمة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي انطلقت قبل يومين في واشنطن ونظمتها وزارة الزراعة الأمريكية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات بمشاركة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين من شركاء المبادرة من مختلف دول العالم.