زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غرب إيران‎‎

وأضاف محبوبي: "في أعقاب هذا الحادث، تم إرسال 3 فرق من خبراء الهلال الأحمر إلى الموقع لتقدير حجم الأضرار المحتملة، وتم وضع جميع قواعد الهلال الأحمر في المحافظة في حالة تأهب".

وتابع: "لا توجد معلومات مفصلة حول مقدار الأضرار المحتملة في هذا الحادث".