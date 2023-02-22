ما علاقة انحسار البحر في الجزائر بزلازل تركيا وسوريا؟

أثار انخفاض مستوى البحر على السواحل الجزائرية قلق الرأي العام بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، لكن خبراء أكدوا أنّ الأمر لا يمثل بداية لحصول "تسونامي"، وأنه لا علاقة لهذه الظاهرة بالزلزال الأخير، وفق ما نقله تقرير فرنسي.

ويسلط التقرير الذي نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية الضوء على ظاهرة تراجع مستوى البحر في عدة سواحل جزائرية، وفي سواحل أخرى مطلة على البحر الأبيض المتوسط.

مشيراً إلى أنّ صخوراً تحت الماء أصبحت مرئية الآن، بينما تحجرت خطوط بيضاء من الأعشاب البحرية بفعل الشمس، وتظهر القوارب مائلة على الرمال الرطبة بعيدًا عن الشاطئ.

ومنذ نهاية الأسبوع، تم تداول صور ظاهرة بحرية مذهلة على شبكات التواصل الاجتماعي، مع التعبير عن مخاوف من خلال التعليقات من قبيل "البحر ينحسر عدة كيلومترات في بجاية" و"هذه بدايات تسونامي"، مصحوبة بعشرات الصور للساحل الجزائري بأكمله، من الشرق إلى الغرب، والتي تُظهر انحسار المياه.