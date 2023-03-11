لماذا تظهر سحب على شكل عمود فقري بمناطق مختلفة من العالم؟
رُصدت في مناطق عدة من العالم، سحابة على شكل عمود فقري، في ظاهرة مناخية "غير مألوفة"، وفق تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي المتخصص في العلوم.
وقال التقرير، إنّ الغيوم يمكن أن تظهر في أشكال مدهشة، مثل الحيوانات والقلوب والأمواج، ولكن أيضًا على أشكال غريبة وأشد تناقضاً مثل شكل العمود الفقري، كما تم رصده مؤخراً في عدة مناطق من العالم.
وأوضح أنّ هذه "سحابة طقس صحو" شائعة جدًا في جميع أنحاء العالم، ولكنها تمر دون أن يلاحظها أحد في معظم الأوقات، غالبًا ما تكون ملامحها غير واضحة فهي تذكرنا أحياناً بالشعر الفوضوي وتبدو في بعض الأحيان مرسومة بشكل مثالي، وقد تبدو مثل العمود الفقري البشري، أو حتى عظم السمكة.
وأشار التقرير، إلى أنّ هذه السحابة "معزولة ونادراً ما تحدث في مجموعات متكتلة من السحب وهي مكونة من حواجز دقيقة ضبابية، مثل الخيوط، والتي يمكن أن تكون غير منتظمة أو مستقيمة للغاية، وتوجد على ارتفاع عالٍ جدًا، يبلغ حوالي 13 كيلومترًا فوق سطح الأرض".
ووفقاً للتقرير الفرنسي، فإنّه فيما يتعلق بمبدأ التكوين لم يتفق خبراء الأرصاد الجوية بعد حول أسباب تشكّل السحب على هذا النحو، لكنهم اعتبروا أنه من البديهي أن يكون ذلك نتيجة تشكّل طبقتين من الرواسب وتكون هاتان الطبقتان متعامدتيْن أحيانًا ومن هنا يأتي شكل العمود الفقري بسرعات واتجاهات مختلفة.
وذكر أنّ تراكب هذه الكتل من السُحب يعطي انطباعًا برؤية عمود الهيكل العظمي مصحوبًا بالأضلاع، وهذا النموذج عابر ويتطور بسرعة كبيرة لذلك يجب أن يكون لدى من يراقب هذه الظاهرة المناخية الفريدة الانتباه لالتقاط صورة للعمود الفقري في السماء في الوقت المناسب، وفق تعبيره.