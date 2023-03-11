لماذا تظهر سحب على شكل عمود فقري بمناطق مختلفة من العالم؟

رُصدت في مناطق عدة من العالم، سحابة على شكل عمود فقري، في ظاهرة مناخية "غير مألوفة"، وفق تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي المتخصص في العلوم.

وقال التقرير، إنّ الغيوم يمكن أن تظهر في أشكال مدهشة، مثل الحيوانات والقلوب والأمواج، ولكن أيضًا على أشكال غريبة وأشد تناقضاً مثل شكل العمود الفقري، كما تم رصده مؤخراً في عدة مناطق من العالم.

وأوضح أنّ هذه "سحابة طقس صحو" شائعة جدًا في جميع أنحاء العالم، ولكنها تمر دون أن يلاحظها أحد في معظم الأوقات، غالبًا ما تكون ملامحها غير واضحة فهي تذكرنا أحياناً بالشعر الفوضوي وتبدو في بعض الأحيان مرسومة بشكل مثالي، وقد تبدو مثل العمود الفقري البشري، أو حتى عظم السمكة.