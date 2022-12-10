"غيوم أمواج البحر".. ظاهرة غريبة تثير ذهول سكان ولاية أمريكية

أصيب سكان ولاية وايومنغ غرب الولايات المتحدة بالذهول بعد مشاهدتهم ظاهرة جوية غريبة تتمثل في ظهور سحاب على شكل أمواج البحر المتلاطمة، وفق ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.

وبحسب تقرير نشرته المجلة نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، فإن السحابة بدت كأنها "موجة تحطمت عبر الأفق" عندما ظهرت فوق جبال بيجورن، مشيرة إلى أن السكان المحليين اندفعوا لالتقاط صور للسحب وهي ظاهرة تعرف بـ "كيلفن هيلمهولتز" التي يمكن أن تحدث في الهواء، وبشكل أكثر شيوعًا في الماء.

وأوضحت أن هذه الظاهرة تنجم عن تحرك طبقة سريعة الحركة من السوائل أو الهواء فوق طبقة أبطأ وأكثر سمكًا تسحب السطح العلوي قبل الانكسار.