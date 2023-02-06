منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن بعض المناطق التركية بعد الزلزال

من جهته، قال البيت الأبيض صباح الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء الحكومة الاتحادية، لتقييم خيارات الاستجابة للأكثر تضررًا في زلزال سوريا وتركيا.

وأضاف البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" إزاء التقارير المتعلقة بالزلزال المدمر.

وأعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن زلزالًا مدمرًا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4:17 صباحًا، (الـ01:17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة "غازي عنتاب".