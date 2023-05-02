رئيس "كوب28" يحث المانحين على الوفاء بتقديم 100 مليار دولار للدول النامية
حث سلطان الجابر، رئيس قمة المناخ "كوب28"، المانحين على الوفاء بتقديم مبلغ 100 مليار دولار تم التعهد به قبل 14 عامًا للدول النامية، وعزا السبب وراء عرقلة العمل المناخي إلى التأخير في تنفيذ التعهد.
وقال الجابر، خلال حضوره حوار بطرسبرج للمناخ في برلين، اليوم الثلاثاء: "التوقعات عالية والثقة منخفضة".
وأضاف: "هذا يعيق التقدم، وفي إطار تواصلي أطلب من الدول المانحة تقديم تقييم نهائي بشأن الوفاء بهذا الالتزام قبل قمة كوب28"، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للمبلغ انخفضت بمرور الوقت.
ويجتمع ممثلو أكثر من 40 دولة في برلين هذا الأسبوع في إطار حوار بطرسبرج للمناخ من أجل مناقشة المزيد من الخطوات نحو تحقيق الأهداف المذكورة في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
وتستضيف الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في الفترة من الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول في دبي.
ودعا الجابر إلى اتباع نهج أكثر شمولًا فيما يتعلق بالجهود من أجل مكافحة تغير المناخ حتى لا يُستبعد أي طرف، بما في ذلك صناعة الوقود الأحفوري.
وكرر دعواته للتخلص التدريجي من انبعاثات الوقود الأحفوري مع التركيز على تطوير حلول خالية من انبعاثات الكربون.
وقال: "ندرك أن الطاقات المستخدمة اليوم ستظل جزءًا من مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور".
وأردف: "على هذا النحو، سنعمل مع العالم لإزالة الكربون من نظام الطاقة الحالي بينما نبني نظامًا جديدًا يكون قادرًا على تحويل حتى أكثر الصناعات ذات الانبعاثات الضخمة".
وقال إن الطاقة المتجددة يجب أن تزيد ثلاثة أمثال بحلول عام 2030 ثم تتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2040.