التربة.. نظام معقَّد يفرض دورًا حاسمًا لمواجهة تغير المناخ

شهد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، المقام حاليًا في دبي، تسليط الضوء على "مورد غالبًا ما تتم الاستهانة به"، هو التربة.

وفي اليوم العالمي للتربة، نشر موقع "ddnews" تقريرًا تحدث عن أهمية هذه المادة، لكونها "أكثر بكثير من التراب الموجود تحت أقدامنا، بل هي نظام معقَّد ومترابط يعج بخصائص الحفاظ على الحياة".

وأكدت المناقشات خلال المؤتمر على الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية لصحة التربة، والاعتراف بدورها المحوري في الحفاظ على نظامنا البيئي لمكافحة تغير المناخ.

وبحسب التقرير، فإن التربة عبارة عن "مزيج ديناميكي من المواد العضوية والمعادن والغازات والسوائل ومجتمع صاخب من الكائنات الحية. ويحافظ هذا التركيب المعقَّد على الحياة بأشكال لا تعد ولا تحصى، ويوفر القاعدة الأساسية لحيوية نظامنا البيئي".

وبالإضافة إلى كونها حجر الأساس للزراعة، فإن التربة "بمثابة العمود الفقري لمختلف الوظائف التي لا غنى عنها، من دعم إنتاج الغذاء، وتصفية المياه، والحماية من الفيضانات، إلى تعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف، وتوفير المعادن الأساسية".

علاوة على ذلك، تلعب التربة دورًا حاسمًا في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال عزل كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.