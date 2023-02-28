وفاة الفهد الإيراني "بيروز" المهدد بالانقراض
أعلنت وكالات الأنباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الفهد الإيراني الصغير "بيروز" المهدد بالانقراض، بعد صراع مع المرض.
وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا": "توفي صباح اليوم بيروز، شبل الفهد الإيراني البالغ من العمر 10 أشهر، والذي جذب الكثير من الاهتمام ".
وأشار مسؤولون في منظمة البيئة الإيرانية إلى الفشل الكلوي كسبب لوفاة شبل الفهد.
وقضى بيروز معظم حياته في حديقة برديسان الوطنية بطهران ومع علي رضا شهرداري، الناشط البيئي والمعالج للحياة البرية.
وفي أيار/مايو الماضي، ولدت ثلاثة أشبال من أنثى فهد اسمها "إيران" بطريقة أطلق عليها خبراء إيرانيون "قيصرية الصحراء"، وبعد فترة، فقدت اثنين من الأشبال وترك بيروز بمفرده.
وقال حسن أكبري، نائب منظمة البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي في منظمة الحماية، في مقابلة مع إذاعة إيران، عن "الأخطاء" التي ارتكبت وأرجعها إلى "نقص المعرفة والخبرة".
وفي البداية، تم إعلان جميع الأشبال الثلاثة من الإناث، ولكن بعد بضعة أيام أُعلن أن التشخيص الأولي كان خاطئًا وأن الأشبال الثلاثة كانوا من الذكور.
وبعد نبأ مرض بيروز ووفاته، أثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانيون ردود أفعال كثيرة، وذكروه في الغالب بعبارة "بيروز، ابن إيران، فقد حياته".
إيران هي واحدة من آخر الدول التي تعد موطن الفهد الآسيوي، المعرض لخطر الانقراض، ولهذا السبب، في العام 2001، تحت رعاية الأمم المتحدة، بدأ برنامج لحماية هذا النوع.