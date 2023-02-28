وفاة الفهد الإيراني "بيروز" المهدد بالانقراض

وفي أيار/مايو الماضي، ولدت ثلاثة أشبال من أنثى فهد اسمها "إيران" بطريقة أطلق عليها خبراء إيرانيون "قيصرية الصحراء"، وبعد فترة، فقدت اثنين من الأشبال وترك بيروز بمفرده.

وقال حسن أكبري، نائب منظمة البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي في منظمة الحماية، في مقابلة مع إذاعة إيران، عن "الأخطاء" التي ارتكبت وأرجعها إلى "نقص المعرفة والخبرة".

وفي البداية، تم إعلان جميع الأشبال الثلاثة من الإناث، ولكن بعد بضعة أيام أُعلن أن التشخيص الأولي كان خاطئًا وأن الأشبال الثلاثة كانوا من الذكور.