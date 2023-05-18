تقرير: دول عربية تشهد صراعات أكثر عرضة للتأثر بتغيرات المناخ

واعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2022، أدرجت قاعدة بيانات صناديق المناخ التي تجمع المعلومات من 27 صندوقًا، 19 مشروعًا فقط في العراق وسوريا واليمن صدرت الموافقة على تمويلها.

وقالت إن المبلغ الإجمالي الذي تم انفاقه حتى الآن على هذه المشاريع في الدول الثلاث هو 20,6 مليون دولار فقط، أي أقل من 0,5% من الأموال التي تم إنفاقها على المشاريع المرتبطة بمكافحة التغير المناخي في جميع أنحاء العالم.

وقالت الأمينة العامة للصليب الأحمر النرويجي آن بيرغ، "يستبعد التمويل المتعلق بالمناخ بالكامل تقريبًا أكثر الأماكن هشاشة وعدم استقرار"، مضيفة "يتضح من منظور إنساني أن هذا الوضع لا بدَّ أن يتغير".

وفي ظل حرب أهلية مستمرة منذ ثماني سنوات، يُصنف اليمن كواحد من أكثر البلدان تأثرًا بالمناخ.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ليس من غير المألوف في اليمن أن يفر الناس من منازلهم بحثًا عن الأمان من الصراع ثم يغادروا، لأنه لا يمكن الزراعة" بسبب الجفاف وندرة المياه.