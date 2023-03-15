قتلى جراء فيضانات ضربت منطقة الزلزال في تركيا

قُتل عشرة أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء، نتيجة فيضانات في منطقتين في جنوب شرق تركيا متضرّرتين بزلزال 6 شباط/فبراير المدمر، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية.

ولقي تسعة أشخاص حتفهم في مدينة شانلي أورفا، من بينهم خمسة سوريين عُثر عليهم قتلى في الطابق السفلي لأحد المباني، على ما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وبحسب الوكالة "قتل شخص آخر فيما يجري البحث عن ثلاثة مفقودين في محافظة أديامان المجاورة التي شهدت أيضا أمطارا غزيرة".