نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

بايدن: على الولايات المتحدة أن "تقو...
تاريخ التحديث
تاريخ النشر:

بايدن: على الولايات المتحدة أن "تقود الرد العالمي" على أزمة المناخ‎

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن على الولايات المتحدة أن "تقود الرد العالمي" على أزمة المناخ، قبل توقيعه قرارات ترمي إلى مكافحة الاحتباس

+A -A
المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن على الولايات المتحدة أن ”تقود الرد العالمي“ على أزمة المناخ، قبل توقيعه قرارات ترمي إلى مكافحة الاحتباس الحراري.

وقال بايدن: ”كما أننا بحاجة إلى رد وطني لمكافحة كوفيد-19، نحتاج بصورة طارئة لرد وطني موحد لأزمة المناخ؛ لأنه بالفعل هناك أزمة مناخ“.

وأوضح بايدن أن واشنطن ستنظم قمة حول المناخ لمناسبة يوم الأرض في 22 نيسان/أبريل. ويصادف هذا التاريخ أيضا الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس الذي عادت الولايات المتحدة إليه بعد ساعات من تولي الرئيس الأمريكي الجديد مهامه.

وأضاف: ”لقد انتظرنا طويلا لمواجهة أزمة المناخ، ولم يعد في إمكاننا الانتظار أكثر. نرى ذلك بأم أعيننا ونشعر به في أعماقنا. آن الأوان لنتحرك“.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

الأكثر مشاهدة في الموقع

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play