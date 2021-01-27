بايدن: على الولايات المتحدة أن "تقود الرد العالمي" على أزمة المناخ‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن على الولايات المتحدة أن ”تقود الرد العالمي“ على أزمة المناخ، قبل توقيعه قرارات ترمي إلى مكافحة الاحتباس الحراري.

وقال بايدن: ”كما أننا بحاجة إلى رد وطني لمكافحة كوفيد-19، نحتاج بصورة طارئة لرد وطني موحد لأزمة المناخ؛ لأنه بالفعل هناك أزمة مناخ“.

وأوضح بايدن أن واشنطن ستنظم قمة حول المناخ لمناسبة يوم الأرض في 22 نيسان/أبريل. ويصادف هذا التاريخ أيضا الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس الذي عادت الولايات المتحدة إليه بعد ساعات من تولي الرئيس الأمريكي الجديد مهامه.

وأضاف: ”لقد انتظرنا طويلا لمواجهة أزمة المناخ، ولم يعد في إمكاننا الانتظار أكثر. نرى ذلك بأم أعيننا ونشعر به في أعماقنا. آن الأوان لنتحرك“.