أول لقاء ثنائي بين جاستن ترودو وجو بايدن الشهر المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي أنّ جاستن ترودو والرئيس الأميركي جو بايدن أجريا محادثة هاتفيّة ”ودية“ الجمعة قرّرا خلالها أن يجتمعا ”الشهر المقبل“.

وقال مكتب ترودو في بيان إنّه خلال المكالمة الهاتفيّة التي استمرّت نحو ثلاثين دقيقة، اتّفق الرئيس الأميركي الجديد ورئيس الوزراء الكندي على ”أن يلتقيا الشهر المقبل من أجل الدّفع قدمًا بالعمل المهمّ المتمثّل في تجديد الصداقة العميقة والدائمة بين كندا والولايات المتحدة“. ولم يُحسَم تاريخ هذا الاجتماع، كما لم يُحَدّد بعد ما إذا كان سيتمّ وجهًا لوجه أم أنّه سيكون افتراضيًّا.