العاصفة الاستوائية إساياس تقتل شخصا واحدا وأعاصير تهدد شمال شرق أمريكا‎

ضربت العاصفة الاستوائية إساياس ولاية فرجينيا، اليوم الثلاثاء، في طريقها نحو واشنطن ومدن أخرى في شمال شرق الولايات المتحدة، وقتلت شخصا واحدا على الأقل، بعد أن اجتاح إعصار خلفته متنزها للمنازل المتنقلة في ولاية نورث كارولاينا.

وقال المركز الوطني للأعاصير: إن العاصفة التي تتحرك بسرعة قطعت الكهرباء عن مئات الآلاف وتنذر بوقوع المزيد من الأعاصير، حيث كان مركز العاصفة على بعد 160 كيلومترا جنوب واشنطن عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1200 بتوقيت غرينتش).

وتتجه العاصفة نحو الشمال بسرعة 54 كيلومترا في الساعة محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 110 كيلومترات في الساعة.

وظل التحذير من عاصفة استوائية قائما بطول الطريق إلى ولاية مين، مع وجود مدن رئيسية مثل واشنطن وفيلادلفيا ونيويورك في المسار المحتمل للعاصفة.

وقال مركز الأعاصير إنه من الممكن وقوع أعاصير في المسافة من فرجينيا إلى نيوجيرزي في منتصف النهار، ومن نيويورك إلى نيو اينجلاند بعد الظهيرة والمساء.

وتعرضت منطقة واشنطن لأمطار غزيرة مع هبوب إساياس صباح اليوم الثلاثاء، حيث حذرت السلطات من فيضانات شديدة وأُغلقت بعض الطرق المنخفضة بسبب الفيضانات.

وقالت شركات الكهرباء: إن الطاقة الكهربائية انقطعت عن أكثر من 600 ألف منزل ومقر عمل في نورث كارولاينا وفرجينيا.