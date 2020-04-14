ارتفاع عدد قتلى الأعاصير في جنوب الولايات المتحدة إلى 33

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ارتفع عدد ضحايا العواصف والأعاصير التي ضربت المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية، من 19 إلى 33 قتيلاً. وبحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين، لقي 11 شخصًا في ولاية ميسيسيبي حتفهم جراء الإعصار، وفي كارولاينا 9 وفي جورجيا 8 وفي تينيسي 3 وشخص واحد في كل من ولايتي أركنساس وكارولاينا الشمالية. وبحسب قناة "إن بي سي" نيوز الأمريكية، تعرّضت الولايات الجنوبية لـ 41 إعصارًا خلال 24 ساعة. وتسببت الأعاصير بأضرار فادحة في مئات المنازل إلى جانب اقتلاع عدد كبير من الأشجار وأعمدة الكهرباء، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص. وألغت السلطات الأمريكية في الولايات المتضررة، بعض التدابير المتخذة