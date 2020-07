السعودية.. أمطار رعدية غزيرة على الطائف (فيديو)

View this post on Instagram

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو تظهر هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف السعودية، وسط تحذيرات بضرورة التقيد بإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر. . . . #إرم_نيوز #السعودية #جدة #الطائف #عاصفة #طقس #أمطار #الطائف_الان #خطر #غرق #حوادث #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #saudiarabia #video