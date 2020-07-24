السعودية.. أمطار رعدية غزيرة على الطائف (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يوم الجمعة، مقاطع فيديو تظهر هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف، وسط تحذيرات من الخروج من المنازل ومطالبات بقيادة المركبات بحذر شديد. ويعد تساقط الأمطار بهذه الكميات والغزارة