السعودية.. أمطار رعدية غزيرة على الطائف (فيديو)

السعودية.. أمطار رعدية غزيرة على ال...

المصدر: إرم نيوز

شهدت محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أمطارًا غزيرة، وسط تحذيرات لقائدي السيارات.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر هطول الأمطار بغزارة وسط أصوات الرعد، كأنها أجواء شتوية وليس في فصل الصيف.


وعادة ما تتخطى درجات الحرارة في مدينة الطائف 40 درجة مئوية، في مثل هذه الأوقات.


وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية توقعت، يوم الجمعة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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