السعودية.. أمطار رعدية غزيرة على الطائف (فيديو)

شهدت محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أمطارًا غزيرة، وسط تحذيرات لقائدي السيارات.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر هطول الأمطار بغزارة وسط أصوات الرعد، كأنها أجواء شتوية وليس في فصل الصيف.
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو تظهر هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف السعودية، وسط تحذيرات بضرورة التقيد بإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر. . . . #إرم_نيوز #السعودية #جدة #الطائف #عاصفة #طقس #أمطار #الطائف_الان #خطر #غرق #حوادث #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #saudiarabia #video
اظلمت علينا في الطائف ٥ عصرًا ..
امطار غزيرة وصواعق كثيفة
.#الطايف_الان pic.twitter.com/cOWI083UOt
— #الطائف_الآن (@taif_now) July 24, 2020
وعادة ما تتخطى درجات الحرارة في مدينة الطائف 40 درجة مئوية، في مثل هذه الأوقات.
#الطايف_الان والله محسودين على هالجو .. من قوة المطر الجو قلب ليل pic.twitter.com/EwtJD8aqrs
— عبدالعزيز (@i4zu_) July 24, 2020
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية توقعت، يوم الجمعة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
#الطايف_الان
أول مرة مطر يخوفني هالقد فجئة النهار يقلب ليل حسيت ب أهوال يوم القيامه كل شي يطيح ويتكسر 😭 😭 pic.twitter.com/auGF2DgipM
— ملاك (@malk2ab) July 24, 2020